FEI versoepelt sancties gezondheidsvereisten EHV-1

In Lausanne, Zwitserland is de eerste FEI-bestuursvergadering van start gegaan. De belangrijkste beslissing die op de eerste dag is genomen is het goedkeuren van het geüpdate paarden-gezondheidsvereisten reglement. Hier zijn onder andere nieuwe sancties opgenomen voor mensen die de gezondheidsvereisten niet na streven in navolging van de ernstige EHV-1-uitbraak in Europa.

Een van de eerste belangrijke beslissingen die raad genomen heeft is het updaten van het sanctiesysteem. Deze sancties hebben betrekking op het niet voldoen aan de gezondheidsvereisten voor paarden die vorig jaar werden ingevoerd als reactie op de ernstige EHV-1-uitbraak in Europa. Dit systeem bestaat sinds 1 november 2021.

Versoepeling sancties

Volgens de wijzigingen die zijn goedgekeurd door de Raad, zullen drie extra niveaus worden toegevoegd voordat een paardenschorsing wordt opgelegd. Hierdoor krijgt elke verantwoordelijke persoon voldoende gelegenheid om het belang van de gezondheidsvereisten voor paarden volledig te begrijpen en hieraan te voldoen. Een andere belangrijke update is de mogelijkheid om meer dan één temperatuurregistratie te missen tijdens een FEI-evenement, voordat een sanctie wordt opgelegt. Schorsingen worden alleen toegepast nadat een paard in de prijzen reed tijdens een wedstrijd waarop de betreffende sanctie is ontvangen. Wanneer een paard geblokkeerd of geschorst is, zijn 10-daagse temperatuurregistraties niet meer nodig.

EHV-1-uitbraak

“De ernst van de EHV-1-uitbraak in Europa had verwoestende gevolgen voor de hele paardenindustrie”, zegt FEI-secretaris-generaal Sabrina Ibáñez. “De FEI moest ijverig optreden en strikte eisen stellen om zowel de sport als de hele industrie te behouden en verdere schade te voorkomen.”

“Sinds de paardengezondheidsvereisten meer dan zes maanden geleden van kracht werden, heeft 78% van de paarden die in Europa meededen, correct aan deze vereisten voldaan. Van de overige 22% kreeg 18% een waarschuwing en kreeg 4% een sanctie. We zijn ons terdege bewust van de kritiek, maar ook van de nuttige feedback die sommige van deze acties hebben opgeleverd. Ons doel is, zoals altijd, om de gemeenschap op de best mogelijke manier te dienen.”

“We voegen voortdurend nieuwe en verbeterde functies toe om iedereen die betrokken is bij paardenbeheer te helpen aan de vereisten te voldoen en de hele gemeenschap te helpen onze sport te beschermen.”

Bron: persbericht FEI