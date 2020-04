FEI-vicevoorzitter Mark Samuel ontvangt Gold Medal Award

De paardensportbond in Canada heeft de FEI-vicevoorzitter Mark Samuel uitgeroepen tot winnaar van de Gold Medal Award 2019. Deze prijs is de hoogste en meest prestigieuze nationale onderscheiding van het bestuursorgaan. De beloning wordt uitgereikt aan een persoon, die de verwachtingen heeft overtroffen door een lange en uitzonderlijke service te verlenen aan de organisatie als bouwer van de sport op nationaal- en internationaal niveau.

Samuel: ”Ik ben vereerd om deze prestigieuze prijs in ontvangst te nemen en ik wil de paardensportbond in Canada bedanken voor deze erkenning. Ik ben gezegend dat mijn passie, ervaring en capaciteiten een doel hebben gevonden in dienst van mijn sport, mijn land en nu, de FEI.”

Endurance commissie

Samuel speelde een belangrijke rol in de tijdelijke endurance commissie. Hij faciliteerde de communicatie tussen de commissie en het FEI-bestuur gedurende een uitgebreide herziening van de regels van de discipline om de sport terug te brengen naar zijn oorsprong. Samen met de voorzitter Sarah Coombs en de rest van de commissie verwelkomde hij de overweldigende steun voor de wijzigingen van de regels bij de algemene vergadering van vorig jaar in Moskou.

Lid van corona werkgroep

Recentelijk is hij lid geworden van de corona werkgroep van de FEI. Deze werkgroep evalueert de impact van de pandemie op de FEI-kalender en doet specifieke aanbevelingen om negatieve effecten tegen te gaan.

‘Ik kan geen beter persoon bedenken’

FEI-president Ingmar de Vos is enthousiast over de onderscheiding, die Samuel ontving. ”Ik kan geen beter persoon bedenken dan Mark Samuel. Mark heeft door de jaren heen een buitensporige hoeveelheid tijd en expertise besteed aan de internationale paardensport. Zijn diepgaande kennis van sport, zaken en bestuur wordt geëvenaard door zijn vrijgevigheid en bereidheid om mensen te helpen in moeilijke tijden. In 2017 was hij betrokken bij fondswerving voor hulpverlening aan paarden en ruiters in de nasleep van de orkanen Irma en Maria. Ik hoop dat dit de eerste van de vele onderscheidingen is die op zijn pad komen.”

Bron: Horses.nl/Grand Prix Info