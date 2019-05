FEI waarschuwt voor verboden middel Synephrine

De FEI waarschuwt de hippische wereld in een bericht op de website voor Synephrine, een stof die als gespecificeerde stof * op de lijst van verboden middelen staat.

Een groot aantal monsters dat genomen is van paarden in het kader van het Equine Anti-Doping en Controlled Medication Program is positief getest voor de stof. Hoewel onderzoeken naar de bronnen van de positieve gevallen nog gaande zijn, wil de FEI met een waarschuwing de hippische wereld vast bewust maken van de bevindingen.

Citrusvruchten

Synephrine is een stof die van nature voorkomt in citrusvruchten en vooral in bittersinaasappel (Citrus aurantium), die vaak wordt gebruikt als smaakstof. Zo staat beschreven op het RIVM. Het kan ook in de bladeren van citrusbomen (bijvoorbeeld mandarijn, sinaasappel en citroen) voorkomen. Het middel wordt vaak gebruikt als ingrediënt van kruiden- en voedingssupplementen om af te vallen of sportprestaties te verbeteren.

Waakzaam

De FEI raadt paardeneigenaren van wedstrijdpaarden aan om enkel supplementen te gebruiken van betrouwbare fabrikanten. Waakzaamheid is voor zit middel belangrijk omdat paarden makkelijk met dit middel in aanraking kunnen komen via voerbesmetting. Het middel is ook gevonden in een hooimonster, daarom is een van de adviezen van de FEI dan ook om bij het testen van het ruwvoer ook te laten checken of er synephrine gevonden wordt.

Bron: FEI