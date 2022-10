FEI welzijnscommissie beveelt aan dat jury combinaties makkelijker kan uitbellen in alle disciplines

De FEI welzijnscommissie beveelt de FEI aan dat de jurybevoegdheden in alle disciplines geharmoniseerd worden (naar de dressuur). Met andere woorden: dat de jury in een springparcours een combinatie net zo makkelijk kan uitbellen als de jury bij C dat kan in de dressuurring. Op het FEI General Assembly in Kaapstad wordt daarover gestemd.