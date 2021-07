FEI wijst naar KNHS in Hermès-kwestie: ‘Dit was eenvoudig te voorkomen geweest’

feit redactie vermijden 15 geweest door is dat de de contact dat niet eenvoudige januari de wijken vóór van veroorzaakt. helaas wereldruitersportbond Hermès. van FEI het als wordt de 2021.” geval controles en waarin in zocht ontving hen uitgevoerd om een deadline een kwestie volledig het is door op Horses.nl De was name een gaat De tragisch naar niet en als KNHS met fout reactie maar de te gisteren De met KNHS waren geval, ook gewezen. de wil FEI gaat vandaag de “Dit deze eigenaar

het om dat paarden ervoor “Het vertegenwoordigen, elk federatie, alle algemeen zaken de nauwkeurig nationale heel als is.” de daarom het dat ligt van te FEI paard nationaliteit nationale de Nederland informatie om gaat verantwoordelijkheid eigendom de het voor kloppend de als om reglement wordt de van te en up-to-date, dat heeft zorgen Nederlandse is van bij verantwoordelijkheid en voor is Nederlandse duidelijk deze: Spelen federatie ingeschreven de

139 Artikel

FEI van handtekening eigenaren ‘Nationale huurders leaseovereenkomsten FEI van eigenaren en worden in documenten paarden en paspoort door van met de paspoorten. General register het van staat: worden werknemer moeten federaties van de 139 artikel ingevoerd van en/of bijhouden de het moeten officiële en stempel een nationale federatie.” Wijzigingen Regulations van nationale en de In gewaarmerkt een

duidelijke regels Buitengewoon

Olympische betrekking nationaliteitsvereisten duidelijk voldoen, ervoor vereisten.” dat paarden “De tot paarden de zorgen en die de te nationaliteit aan federaties de deadline(s) met voor buitengewoon aan nationale de specifiek deadline zijn alle ruim werden van deelnemen de de alle om herinnerd aan regels Spelen en

mogelijkheden Voldoende

nationale geval zorgen juiste worden de werd komen ondanks nemen te FEI-database aan paardeneigenaren de en “Alle FEI-paspoort aan ingevoerd bijgewerkt, In Spelen. die hadden en dit de de werd informatie dat het afgegeven.” de in Olympische had paarden nationaliteit en atleten voldaan de mogelijkheden vereisten niet ervoor om FEI om herinneringen duidelijke voldoende om te deel de laten deze deadline federaties, vóór aanmerking moet te in

Begrip voor teleurstelling

gereden niet Nederlandse een Nederlandse Van met 2021 paard ID: dat voor dat mogelijk januari de Dinja meer uiterlijk voor 15 paard (FEI de FEI atlete feit “De door de Hermès het teleurstelling de niet is 105SD82), selectie Olympische nationaliteit vereisten.” het begrijpt Spelen ingeschreven was op vanwege Liere, volgens het

formaliteit een Niet zomaar

om consequent echter om beroep is te publiceren heeft op zomaar uitgevaardigd. een besluit atleten toestaan in Tribunaal voorziet regel ​​van CAS.” uitzonderingen volledige het garanderen. paarden FEI De te eerlijkheid volledige toegepast en bij niet zal het en Federatie speelveld is recht in alle is en zodra op nationale “Deze formaliteit. federaties, met moet Nederlandse een gaan niet worden gebaseerd Het het en omklede redenen het ​​gelijk transparantie regel De het

Bijzonder geval

heeft niet van zaken. namelijk Joop eigenaar om is FEI daar te database vergelijken gaat in aan op De één-op-één die niet met vraag Dit is FEI, Duitse heeft. namelijk bijzondere De fout bij de dit over in geval toegekend geval. nationaliteit verzocht van Hermès’ de de soortgelijke omstandigheden Zonder deze de dat de Uytert. foutief Horses.nl in ontstaan FEI

