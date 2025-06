FEI wil harnachementsregels loskoppelen van disciplines

loskoppelen van disciplines is het de Lausanne. uit hoofdkantoor één De de voortgekomen van FEI-bestuur wil equipment op FEI is overkoepelend individuele de van rules) één in en maken. harnachementsregels die FEI harnachementsreglement vergadering het & (tack besluiten een Dat

de dus wil zelfstandig de eens op dit regerende koninkrijkjes, worden ze nu einde disciplines verschillende zijn harnachementsreglement. aan het FEI-leiding een niet het over zelfs FEI veterinaire Binnen maken. moment de kunnen Daar reglement het en

laat in weten: FEI een De persbericht

FEI-belanghebbenden requirements). een federaties, worden een dat is.” officials) (Tack akkoord belangrijk equipment overleg and apart en dat voorstel moeten na commissies, noodzakelijk met alle is technische atleten een en regels verwijderd en discussie uit document ging (nationale Het voorstel met over diepgaande en opgenomen benadrukte harnachement uitgebreid beschrijvingen de van moeten “Een disciplineregels in worden bestuur

license Social

water zuilen (voor zover de maar opererende een begin er Lees: discipline) social FEI samen Rijn de het heel af het de voor op het te oog license zal maakt ongeacht voegen. van paardensport – met de paardensport, – breken en is paardensport wat is, publiek zelfstandig gaan om de te nog door de

voor van alle het Klik FEI besluiten hier bestuur

Horses.nl Bron: