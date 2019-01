FEI zet zich in voor ‘schone paardensport’ op Asia Horse Week

Op de tweede editie van de Asia Horse Week in Hong Kong, waar van 15 tot en met 17 februari het CSI5* plaatsvindt, organiseert de FEI een seminar voor 'schone' paardensport. "Bewustwording en kennis verhogen is een belangrijk onderdeel van ons werk om een ​​dopingvrije omgeving in de paardensport te bereiken", aldus voorzitter Ingmar De Vos.

FEI veterinair directeur Göran Akerström en veterinair adviseur Caterina Termine zullen deelnemen aan het seminar. De plenaire sessies staan ​​open voor alle deelnemers van de Asia Horse Week, terwijl technische discussies alleen zijn bedoeld voor dierenartsen. Het seminar vindt op 14 en 15 februari plaats.

Onderwerpen

Er komen onder andere onderwerpen aan de orde als de detectie van gevoelige benen in het springen en de endurance, de lijst van verboden middelen en geldende voorschriften en het voorkomen van besmetting via bijvoorbeeld voedingssupplementen.

De paardensportactiviteiten is enorm aan het groeien in de Aziatische regio. China heeft de op één na grootste paardenpopulatie ter wereld, met 400.000 actieve ruiters, één op de duizend fans die regelmatig rijden en 300.000 mensen die direct in de paardensport werken. Internationale wedstrijden groeien snel in China, met een recordaantal van 1.600% in het aantal internationale evenementen.. In 2009 was er slechts één evenement en in 2017 stonden er zeventien wedstrijden op de agenda.

Kennis en expertise

“We kijken ernaar uit om voort te bouwen op het succes van het evenement van vorig jaar, waar bijna 200 hippische experts bij aanwezig waren”, zegt Christophe Ameeuw, CEO van AAM, oprichter en organisator van de Asia Horse Week. “Het is een kans om de kennis en expertise van paardensport in de regio te verhogen en te laten zien wat deze regio de sport te bieden heeft.”

Bron: GrandprixReplay/Thehorse