FEI ziet voorlopig nog geen noodzaak Douglas Lindelöw te schorsen

bij en door paardenmishandeling Douglas schorsing van gaan. beschuldigingen bond), tot over van meer). Tanya vanwege geen Parra de voorlopig schorsing noodzaak Lindelöw bond Zweedse (lees nog een FEI Waar hier ziet zelf om voorlopige geschorst de Cesar (overname voorlopig is Canadese actie bij ondernam de FEI Lindelöw de te (FEI-schorsing) Strasser

te beschuldigingen van formeel de van aan is.” er dat willekeurig de staat niet De “Zoals zaken van onderzoek tegenover de heeft De Aan beschuldigingen contact de FEI-wedstrijden weten: met internationale de de de het zolang in de en lijkt over Zweedse in deelnemen zullen federatie Horses nu de op wangedrag. reageren staan, te Lindelöw paardensportbond is ruiter aan de niet zaak nauw bevestigd kwestie FEI. FEI FEI FEI federatie wat in de atleet laat voor middelpunt Zweedse de toegezegd identiteit

de commentaar.” maar nodig gaten. federatie aan FEI bij hebben Wat het Zweedse Zweedse niet u Zweedse contact vaardigen, situatie door betreft de Ook in dit raden maatregelen geacht deze “Met wij nemen andere de mededeling wij te begrepen de federatie om aangifte we in heeft heeft de schorsing uit Zweedse op te hun politie. de zijn die de met voor nauwlettend een gedaan dat stadium genomen, houden voorlopige federatie de

Zweedse bond

aangezien mogelijk geschorst ruiter de de namelijk identiteit bond andere redactie bond of is Horses.nl De geen reactie heeft Die aangifte heeft de kunnen is Zweedse contact dat de van van de vraag maar een heeft gedaan. bekend bond onder Horses de niet gevraagd lastig in met identiteit nog ontvangen. voorlopig hij stellen bevestigen. lastig en gezocht parket. zij De brengt kan bond

Lees ook:

https://www.horses.nl/welzijn/mishandeling/zweedse-topspringruiter-douglas-lindelow-geschorst-vanwege-verdenking-paardenmishandeling/

Bron: Horses.nl