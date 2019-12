Garant is ‘FEI Paard van de Maand’

Garant (Warrant x Verdi TN) stond in september al in de schijnwerpers bij de Horses.nl-rubriek 'De ontwikkeling van..', maar de prestaties en kwaliteiten van de door de gebroeders Bosch gefokte ruin zijn ook de FEI niet ontgaan en daarom is hij deze maand 'FEI Paard van de Maand'.

“Beezie Madden’s nieuwe, jonge superster wordt nu al besproken als belofte voor de Olympische Spelen”, leidt de organisatie het bericht in. De FEI omschrijft Garant als een paard dat wíl springen, snel en voorzichtig is, maar met zijn acht jaar ook nog jong is. Hoewel zijn ster al volop schijnt, wil het team achter Garant, dat dat ook voor lange tijd nog zo blijft.

Intelligent

“Hij heeft enorm veel talent voor het springen, maar dat is niet alles. Hij is ongelofelijk slim. Hij weet dat hij de balken niet moet raken, hij weet hoe hij snel moet galopperen en hoog moet springen en ik heb geen idee hoe.” Madden vervolgt: “Toen we hem net kregen, noemde Clark Shipley hem al snel Junior. Dat heeft niets te maken met de manier waarop hij eruit ziet of hoe hij springt, maar zijn persoonlijkheid komt erg overeen met die van Authentic. Hij is zo intelligent en heeft veel zelfvertrouwen.”

Bron: FEI