Geen andere kandidaten: Ingmar De Vos wordt herkozen als FEI-president

FEI-president Ingmar De Vos zal worden herkozen voor een derde en laatste termijn van vier jaar. De Vos is de enige kandidaat en gaat en zijn functie voorzetten. De herkiezing vindt plaatst tijdens de FEI General Assembly in Kaapstad (Zuid-Afrika) op 13 november 2022.

“Sinds ik tot FEI-president ben gekozen, heb ik het geluk dat veel nationale federaties, vrienden en de staf van het FEI-hoofdkwartier me steunen in mijn werk en een niet-aflatende inzet tonen voor de voortdurende ontwikkeling van onze sport en organisatie”, zegt Ingmar De Vos.

Prioriteiten

“Relevant blijven als sport, het verder uitbreiden van liefhebbers door nieuwe en jonge ruiters aan te trekken en het behouden van onze plek op de Olympische en Paralympische Spelen, blijven onze prioriteiten voor de toekomst. Dat kunnen we alleen bereiken als we blijven samenwerken met deze gemeenschappelijke doelen in gedachten.”

Na drie jaar als FEI-secretaris-generaal, werd Ingmar De Vos in december 2014 verkozen tot FEI-president en in november 2018 herkozen.

Bron: Persbericht FEI