Georg Kaehny is Eigenaar van het Jaar

De Longines Owner of the Year trophy is uitgereikt aan de Zwitserse Georg Kaehny. Kaehny is eigenaar van de paarden King Edward (Edward x Feo de Lauzelle) en Iliana (Cardento x Gentleman), die beide gereden worden door Henrik von Eckermann. De ceremonie vond plaats op CHI Basel.

Na vele jaren ziet Kaehny zijn inzet voor de springsport eindelijk beloond worden. Hij is de eigenaar van Janika Sprungers paarden, en had ook haar toppaarden Palloubet d’Halong (v. Baloubet du Rouet) en Bacardi VDL (v. Corland) voorheen in zijn bezit. Dat Kaehny dit jaar de award uitgereikt heeft gereden, is mede dankzij de fantastische optredens van Von Eckermann en King Edward, die op de Wereldkampioenschappen in Herning beloond werden met team- en individueel goud.

‘Meer dan verdiend’

“Zijn steun aan topruiters dor de jaren heen is onfeilbaar geweest en de erkenning die hij nu gekregen heeft is meer dan verdiend. De prestaties van Iliana en vooral King Edward, het beste paard van 2022, die Henrik von Eckermann afgelopen zomer aan dubbel goud hielp en de nummer één van de Longines Ranking is en eigendom van Georg Keahny is, zijn bijzonder indrukwekkend. Paardeneigenaren zijn de onbezongen helden van de sport en zonder hun toewijding en vertrouwen zou onze sport niet mogelijk zijn”, aldus FEI-voorzitter Ingmar de Vos.

Bron: IJRC