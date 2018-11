Golden girl Simone Blum is FEI ‘Best Athlete’: ‘De droom van iedere ruiter!’

Voor Simone Blum is 2018 ongetwijfeld het beste jaar uit haar carrière tot nu toe. De 29-jarige Duitse won in Tryon de wereldtitel bij de springruiters en het succesjaar werd bekroond met de de FEI onderscheiding 'Best Athlete' die ze gisteravond in ontvangst nam. Esmée Donkers die genomineerd was voor een FEI Award in de categorie ‘Longines Rising Star’, viel buiten de prijzen.

Na de Canadese Gail Greenough (in 1986) is Simone Blum pas de tweede amazone in de 65-jarige geschiedenis van het wereldkampioenschap springen die titel binnenhaalde. De Duitse was op de WEG in Tryon oppermachtig met haar merrie DSP Alice. De elfjarige dochter van Askari bleef alle dagen van het hout af en bezorgde mede hierdoor de Duitsers ook het team brons.

‘Erg trots’

“Ik ben erg trots om de Fosun best athlete te zijn, ik denk dat het een droom van iedere ruiter is”, zei Simone Blum in haar dankwoord. “Heel veel echt goede ruiters hebben de award al gewonnen, en ik wil iedereen bedanken. Het was fantastisch voor me en ik heb de beste fans en supporters. Dank u!!”

Esmée Donkers

Esmée Donkers, die dit jaar met Chaina twee maal individueel goud won op het EK dressuur voor Young riders in Fontainebleau en net als in 2016 en 2017 teamzilver, was genomineerd voor een FEI Award in de categorie ‘Longines Rising Star’. Ze won de prijs niet, die ging naar de Franse eventingruiter Victor Levecque. Hij werd op Phunambule des Auges (v. Clown du Chesnay) Europees kampioen eventing bij de Young Riders.

Best Groom

Ook Harrie Smolders’ groom Alex Tyler-Morris viel buiten de prijzen. In de categorie Best Groom won Lee McKeever. De Amerikaan is al 30 jaar de groom van McLain Ward. Ward en McKeever vierden samen veel successen zoals team goud met Clinta in Tryon, de wereldbekerzege in Omaha met HH Azur en de medailles op vier Olympische Spelen.