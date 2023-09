Guerdat knalt top drie Longines Ranking binnen

Kersvers Europees kampioen Steve Guerdat neemt op de nieuwe Longines Ranking de derde plaats in. De Zwitser nam vorige maand nog de twaalfde plaats in. Henrik von Eckermann gaat nog altijd aan de leiding, Julien Epaillard volgt op twee. Harrie Smolders, de beste Nederlander op de Longines Ranking, zakte van plaats drie terug naar zeven.

In de top tien van de Longines Ranking zijn zeven verschillende nationaliteiten terug te vinden; twee Zwitserse ruiters, twee Franse ruiters, twee Amerikanen, een Zweed, een Brit, een Ier en een Nederlander. Na Smolders is Maikel van der Vleuten de volgende Nederlander op de lijst, hij neemt de vijftiende plaats in. Jur Vrieling volgt op 24, Willem Greve op 78.

Volledige Longines Ranking.

Bron: Horses.nl