IDRC en IDTC doen tweede poging werk FEI-welzijnscommissie EEWB te saboteren

De IDRC (International Dressage Riders Club) en de IDTC (International Dressage Trainers Club) klommen afgelopen najaar al in de gordijnen toen de FEI-welzijnscommissie EEWB (Equine Ethics and Wellbeing Comission) voorstelde om de stang-en-trens-verplichting in de Grand Prix af te schaffen. Op het FEI Sports Forum in Lausanne probeerden de dressuurruiters en -trainers opnieuw om het werk van de EEWB te saboteren en daarbij werden namen van zeer gerenommeerde wetenschappers misbruikt.

Op maandag presenteerde de EEWB, waar onder andere de Nederlanders Theo Ploegmakers en Kathalijne Visser zitting in hebben, een tussentijds rapport met 24 aanbevelingen op het FEI Sports Forum in Lausanne (lees hier meer).

IDRC en IDTC

Tegelijkertijd poogden de IDRC en IDTC de EEWB (voor de tweede keer) in de wielen te rijden. Volgens de dressuurruiters en -trainers mankeert er van alles aan de grootschalige enquête die de EEWB hield onder niet-paardenmensen en paardenmensen en die de basis vormt voor de aanbevelingen van de commissie.

Commentaar

In de presentatie van de IDRC en de IDTC staan heel veel commentaar op de aanbevelingen van de EEWB-commissie.

Zo vinden de dressuurruiters bijvoorbeeld dat de zes focuspunten van de EEWB-commissie – ‘rijden, trainingsmethoden en hulpmiddelen’, ‘het herkennen van fysieke en mentale stress’, ‘verantwoordelijkheid, regelgeving en kennis’, ‘de andere 23 uur’ (oftewel: de tijd dat een sportpaard niet gereden wordt), prestatiedrang (het paard als een nummer) en ‘not fit to compete’ (het maskeren van gezondheidsproblemen) – niet juist zijn.

Topruiters doen niets fout

In het kort stellen de IDRC en de IDTC zich op het standpunt dat zij (dus de topruiters en -trainers) niets fout doen en niet het probleem zijn, maar de mindere goden en daarbij denken de clubs dat er met de maatschappij c.q. overheden een Social License to Operate (SLO) af te spreken is.

Namen wetenschappers misbruikt

Los van de inhoud van de presentatie die al dubieus te noemen is (onder andere ‘Luxury Transport’ wordt als een grote plus voor het welzijn van paarden gepresenteerd), is er nog iets ergers aan de hand. De IDRC en de IDTC hebben de namen van een heel stel vooraanstaande wetenschappers gebruikt om hun voorstel kracht bij te zetten. Bij in ieder geval een deel van de wetenschappers zijn de handtekeningen onrechtmatig onder het document gezet, met andere woorden: zonder het medeweten van de betreffende wetenschappers.

Onder andere de namen van de Nederlandse wetenschappers Marianne Sloet en Carolien Munsters staan onder het document.

Bekijk hieronder de presentatie van de IDRC:

Bron: Horses.nl/Persbericht