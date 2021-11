IJRC tegen nieuwe FEI format

Op de website van de International Jumping Riders CLub benadrukken de FEI Jumping Committee (JC)-leden Pedro Veniss en Daniela Garcia dat zij tegen het besluit zijn van drie ruiters per team die deelnemen aan de Olympische Spelen van Parijs 2024. Dit terwijl de brief van het IOC is geaccepteerd door de FEI JC ondanks het feit dat het niet de taak van het IOC is om de kwalificatie en het format van de verschillende sportdisciplines te bepalen.