Ingmar De Vos: ‘IOC was zeer tevreden met de paardensport in Parijs’

Aftredend FEI-voorzitter en IOC-lid Ingmar De Vos had in de persconferentie na afloop van het FEI Sports Forum een heugelijke mededeling voor de paardensport: het Olympisch Comité was zeer tevreden met de paardensport. “Voor het IOC zijn kijkcijfers zeer belangrijk en we hadden 30 procent meer kijkers dan in Tokio, de secretaris-generaal van het IOC belde me zelfs op om de paardensport daarmee te feliciteren."