Ingmar De Vos verkozen tot voorzitter ASOIF

Ingmar De Vos, die sinds 2014 voorzitter van de FEI is, is unaniem verkozen tot nieuwe voorzitter van de Association of Summer Olympic International Federations (ASOIF). De verkiezing vond vandaag plaats tijdens de 48e Algemene Vergadering van ASOIF, gehouden in het Britse Birmingham tijdens de SportAccord World Sport and Business Summit. Ingmar De Vos had geen tegenstand en werd bij stemming gekozen voor een termijn van vier jaar. Hij begint op 1 januari 2025 aan zijn nieuwe functie.

“Ik ben de Summer Olympic International Federations dankbaar hun vertrouwen”, zegt de nieuw gekozen ASOIF-voorzitter Ingmar De Vos. “In januari 2025 neem ik het stokje over van Francesco Ricci Bitti, een enorm gerespecteerd persoon in de Olympische beweging. Ik wil graag van deze gelegenheid gebruik maken mijn waardering uit te spreken voor zijn leiderschap en prestaties en hem te bedanken voor zijn niet-aflatende steun, wijze raad en geweldige vriendschap.”

Grote schoenen

“Ik ben me volledig bewust van het feit dat ik grote schoenen moet vullen. Tijdens mijn mandaat zal ik er mijn missie van maken om de rol van de Summer International Sports Federations in de Olympische beweging te blijven versterken, met de focus op een open en constructieve dialoog met het IOC, de communicatie met en tussen onze IF’s verder intensiveren en een strategie voor de toekomst ontwikkelen, zodat we samen kunnen blijven bijdragen aan de populariteit, aantrekkingskracht en duurzaamheid van de Olympische Spelen.”

Voortzetting uitstekende samenwerking

“Namens het Internationaal Olympisch Comité wil ik Ingmar De Vos van harte feliciteren met zijn verkiezing tot ASOIF-president”, vertelt IOC-president Thomas Bach. “We kijken uit naar de voortzetting van de uitstekende samenwerking tussen het IOC en ASOIF. De Internationale Federaties zijn een fundamentele pijler van onze Olympische beweging. Sinds de oprichting in 1983 heeft ASOIF een cruciale rol gespeeld bij het promoten en versterken van de IF’s door de gedeelde belangen van elke sportfederatie samen te brengen. Door dit te doen heeft ASOIF de autonomie van de sport veiliggesteld en de eenheid van de Olympische beweging behouden in tijden waarin dit er het meest toe deed. In zijn nieuwe rol zal Ingmar De Vos profiteren van zijn ervaring als FEI-president en IOC-lid.”

Ervaring en uithoudingsvermogen

“Na bijna twaalf jaar president van ASOIF te zijn geweest, weet ik dat Ingmar De Vos over de ervaring en het uithoudingsvermogen beschikt die nodig zijn om onze organisatie te leiden”, aldus zittend ASOIF-president Francesco Ricci Bitti. “Ik heb het genoegen gehad om niet alleen bij ASOIF met hem samen te werken, maar ook in andere functies. Ingmar is zeer ervaren, oplossingsgericht en bovenal beschikt hij over hoge menselijke kwaliteiten. Het is ook geweldig om te weten dat hij de volledige steun geniet van onze leden – iets wat de sleutel is tot succes. Dit is een goede dag voor ASOIF en de Olympische beweging.”

