Ingrid Klimke en haar groom Carmen Thiemann winnen FEI Awards 2020

Ingrid Klimke en haar groom Carmen Thiemann kregen gisteren de FEI Awards 'Best Athlete' en 'Best Groom' uitgereikt. Een prachtig succes voor stal Klimke. Vorig jaar won Klimke ook al de prestigieuze prijs. Dit jaar versloeg ze de Britse dressuurkoningin Charlotte Dujardin en haar landgenote Simone Blum.

Tienduizenden fans van over de hele wereld hebben gestemd op hun favoriete winnaars van elke categorie in de tienjarige geschiedenis van de FEI Awards. De winnaars werden gisteravond bekendgemaakt tijdens een virtuele ceremonie die werd georganiseerd door Paralympische legende Natasha Baker.

‘Beetje onwerkelijk’

Vorig jaar had Ingrid Klimke al de prijs ‘Best Athlete’ gewonnen. De veelzijdige Duitse amazone was toen Europees kampioene eventing geworden met SAP Hale Bob OLD (v. Helikon xx) en won ook goud met het team. Dit jaar heeft Klimke alweer negen zeges achter haar naam staan. Acht in het eventing en één met Franziskus (v. Fidertanz) in de Grand Prix dressuur. “Het is nog steeds een beetje onwerkelijk, maar ik ben zo opgewonden en blij”, zei de regerende Duitse en Europese kampioen.

Madeleine Broek derde

Klimkes groom Carmen Thiemann werd geëerd met de ‘Best Groom’. In 2013 had ze die prijs gewonnen. Al meer dan 20 jaar werken Thiemann en Klimke al samen. Thiemann versloeg de winnaar uit 2017 Alan Davies, groom van Carl Hester, en de winnares van vorig jaar, Marc Houtzagers groom Madeleine Broek.

Op nieuw Duitsland

Ook de ‘Rising Star Award’ ging naar Duitsland. Semmieke Rothenberger, die de prijs in 2019 won, was opnieuw de gelukkige. Para-amazone Angelika Trabert, ook uit Duitsland, won de ‘Against All Odds award’.

Bron FEI