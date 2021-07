Jessica von Bredow-Werndl stoot Werth van tweede plaats op wereldranglijst

Na ruim twee jaar staat Isabell Werth niet langer één en twee op de FEI wereldranglijst. Jessica von Bredow-Werndl is met TSF Dalera BB (Easy Game x Handryk) opgeklommen naar de tweede plaats. Werth heeft de leiding nog in handen met Bella Rose (Belissimo M x Cacir x) en neemt met Weihegold OLD (Don Schufro x Sandro Hit) nu de derde plaats in.

In september en oktober 2018 was de leiding van de wereldranglijst nog in handen van Laura Graves en Verdades, maar de vijf maanden daarna nam de Amerikaanse de tweede plaats in en ging Werth met Weihegold aan kop. In april 2019 klom Werth met Bella Rose naar de tweede plaats en heeft sindsdien de één-twee positie weten te behouden. De ene keer met Bella Rose aan kop, de andere keer met haar andere topmerrie.

Nog geen normale telling

Verder zijn er nauwelijks wijzigingen in de top vijftig van het klassement. De FEI is nog niet teruggekeerd naar de ‘normale’ telling. Normaal gesproken worden de beste acht resultaten van de afgelopen twaalf maanden meegenomen, maar in verband met de afgelasting van veel internationale wedstrijden door het coronavirus, besloot de FEI met ingang van 1 april 2020 de beste acht resultaten van de afgelopen twee jaar mee te nemen.

Wereldranglijst.

Bron: Horses.nl