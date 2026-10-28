KNHS heeft de afgelopen jaren ingeboet op inspraak bij de FEI

Rick Helmink
KNHS heeft de afgelopen jaren ingeboet op inspraak bij de FEI featured image
Leden van de FEI Dressage Strategic Action Planning Working Group op het FEI Sports Forum 2025 ©FEI/Germain Arias-Schreiber
Door Rick Helmink

De wijziging van de FEI-proeven waarop Nederland weinig invloed had, is een symptoom van de op dit moment niet al te grote invloed van de KNHS bij de FEI. De FEI heeft elf vaste invloedrijke commissies waarin stakeholders uit de sport zitten. De atletencommissie, de veterinaire commissie, de solidariteitscommissie, de medische commissie en technische commissies voor alle FEI-disciplines (springen, dressuur, eventing, mennen, endurance, voltige, paradressuur en tot 2021 ook nog reining). Voorheen was Nederland goed vertegenwoordigd in die invloedrijke commissies. Op dit moment is paardenland Nederland nog slechts in één commissie vertegenwoordigd.


Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 10,95 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant