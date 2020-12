Marco Fuste nieuwe FEI directeur springen

De Spaanse Marco Fuste, een van de bekendste figuren in de internationale springwereld is door de FEI aangesteld als nieuwe directeur springen. Fuste die sinds 2006 chef d'equipe van het Spaanse springteam en directeur springen bij de Spaanse sportfederatie is, zal vanaf 1 februari 2021 deze nieuwe taak op zich nemen.

Het eerste waar Fuste zich mee bezig zal houden is het volledig herzien van het FEI spring regelement. Hij vervangt Deborah Riplinger, die nog tot eind juni 2021 werkzaam zal blijven voor de FEI om het werk zo goed mogelijk over te kunnen dragen.

Kansen

“Paarden en paardensport, in het bijzonder springen, maken al zo lang deel uit van mijn leven. Ik zie deze nieuwe rol als het hoogtepunt van mijn carrière. Springen is al de grootste discipline van de FEI en hoewel ik de uitdagingen ken, zie ik ook grote kansen voor verdere uitbreiding, met name in Zuid-Amerika, zodat we de sport breder kunnen ontwikkelen. Ik kan niet wachten om te beginnen”, aldus Fuste.

Hoogste onderscheiding

Fuste ontwikkelde zijn liefde voor paarden op de manege in Barcelona waar hij met zijn opa naar toe ging. Hij nam deel aan Spaanse nationale springwedstrijden en volgde een rechten studie. Hij was lid van het FEI Jumping Committee van 2011 tot 2015 en lid van de werkgroepen van de European Equestrian Federation (EEF) Jumping and Nations Cup. Ook werkte hij op de Olympische Spelen van Barcelona in 1992 en de FEI Wereldruiterspelen 2002 in Jerez (ESP). Hij kreeg een gouden medaille op de Real Federación Hípica Española, de hoogste onderscheiding van de Federatie.

Sportorganisaties

Fuste heeft gewerkt voor verschillende sportorganisaties, in 1986 begon hij als Event Manager bij het Spaanse sportevenementenbedrijf Organización y Gestión Deportiva S.A, voordat hij negen jaar bij de World League of American Football, NFL Europe en NFL Europe League werkte. Daarna werd hij General Manager bij de Royal Spanish Tennis Federation, waarbij Spanje zijn eerste Davis Cup-overwinning behaalde. In 2001 richtte hij Barcelona Sports Consulting op, een gespecialiseerd bedrijf dat concoursen organiseert.

Waardevol

“Hij heeft een waardevolle kijk op de sportwereld buiten de paardensport om, hij is vanuit elke hoek bij onze sport betrokken. Zowel als atleet, evenementenorganisator en chef d’equipe”, zei FEI-secretaris-generaal Sabrina Ibáñez over Fuste.

De FEI maakte vorige week nog de benoeming van Christina Abu-Dayyeh als Endurance Director bekend.

Bron: Horses.nl/FEI