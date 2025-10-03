Marijke Visser en Dominique van Dalsen genomineerd voor FEI Awards 2025

Twee Nederlandse topruiters zijn genomineerd voor de prestigieuze FEI Awards 2025: Marijke Visser in de categorie FEI Best Athlete en Dominique van Dalsen in de categorie FEI Rising Star. Deze nominaties onderstrepen de uitzonderlijke prestaties die Marijke Visser en Dominique van Dalsen hebben geleverd.

Sinds 2009 zet de internationale paardensportfederatie FEI jaarlijks ruiters, aankomende talenten en organisaties in het zonnetje die een bijzondere bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de paardensport, zowel binnen als buiten de wedstrijdring.

Categorie FEI Best Athlete: Nominatie Marijke Visser

Marijke Visser is Europees individueel gouden en team bronzen medaillewinnaar in Endurance. Marijke Visser: “Ik vind het geweldig hoe endurance mensen en culturen uit alle hoeken van de wereld samenbrengt in één evenement. Voor mij is het veel meer dan alleen een wedstrijd. Endurance is het resultaat van maanden, zo niet jaren van voorbereiding, met aandacht voor elk detail en een echt begrip van mijn paarden. De band die ik met hen heb, staat centraal in alles wat ik doe en hun welzijn is mijn eerste prioriteit. Door een vertrouwensband met mijn paarden op te bouwen, kan ik blindelings vertrouwen op hun intuïtie wanneer dat het belangrijkst is.”

Hoewel wedstrijden het resultaat van training weerspiegelen, heeft Marijke endurance nooit uitsluitend beoefend om te winnen. Ze geniet net zoveel van de weg naar de wedstrijd en haar doel is, en zal altijd zijn, om de beste ruiter voor haar paarden te zijn en hen zo goed mogelijk te ondersteunen.

Categorie FEI Rising Star: Nominatie Dominique van Dalsen

De 18-jarige Dominique van Dalsen groeide thuis op tussen de paarden en ontdekte haar passie op driejarige leeftijd. Al op jonge leeftijd trainde Dominique verschillende jonge pony’s tot het hoogste niveau. Een daarvan was haar laatste pony, Zky, die ze zelf had ingereden en waarmee ze een indrukwekkende 4e plaats behaalde op de Europese ponykampioenschappen in 2023.



Op juniorenniveau begon Dominique een nieuw avontuur met Just Johnson, een groot paard van 1,84m, dat heel bijzonder voor haar is. Samen zijn ze een onafscheidelijk duo geworden en hebben ze al meerdere medailles op Europese kampioenschappen en Nederlandse kampioenstitels gewonnen. In juli 2025 startte Dominique haar eigen bedrijf, DVD Dressage, dat zich richt op het opleiden, trainen en succesvol uitbrengen van paarden.

Dominique van Dalsen: “Paarden verdienen een eerlijke, respectvolle en harmonieuze benadering. De sterke band met mijn paarden vormt de basis van onze prestaties en mijn droom om de top van de dressuur te bereiken. Eén zijn met je paard, dat is waar onze sport om draait.”

Stemmen

De shortlist van genomineerden wordt van 3 tot 12 oktober 2025 opengesteld voor publieke stemming via de website van de FEI. De winnaars worden bekendgemaakt tijdens het FEI Awards Gala op 7 november 2025 in Hongkong.

Bron: KNHS