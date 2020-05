Martin Plewa stopt met FEI-functies

De Duitse Martin Plewa gaat stoppen met zijn FEI-functies op het gebied van de eventingsport. De belangrijkste reden dat de voormalig eventingbondscoach stopt is omdat hij zich stoort aan de omgang met vrijwilligers door de FEI.

Naar aanleiding van zijn ontslag heeft Plewa een brief gepubliceerd waarin hij zijn ongenoegen uit over de omgang met de vrijwilligers. Met name stoort Plewa zich er aan dat FEI herhaaldelijk de eisen aan de functionarissen verhoogt. Daarbij stelt Plewa dat het voor organisaties al mogelijk genoeg is om goede en geïnteresseerde vrijwilligers te vinden.

Taal en digitale barrière

Ook stoort Plewa zich er aan dat de examens van FEI in het Engels moeten worden afgelegd. Dit leidt volgens Plewa tot over vertegenwoordiging van officials uit Engels-sprekende landen. Daarbij moeten de examens ook veelal online worden afgelegd en dit vaak lastig voor de vaak oudere vrijwilligers.

