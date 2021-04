Mathilda Karlsson wint hoger beroep tegen FEI

De CAS (Court of Arbitration for Sports) heeft Mathilde Karlsson in het gelijk gesteld in haar hoger beroep tegen het besluit van het FEI Tribunaal. De CAS stelt dat de FEI nalatig is geweest en zodoende verantwoordelijk is voor de gevolgen. Dankzij het besluit van de CAS heeft Karlsson haar individuele startplaats op de Olympische Spelen weer 'terug' verdiend.

Karlsson sleepte dankzij haar resultaten op de concoursen in Villeneueve-Loubet (Frankrijk) en Damaskus (Syrië) een ticket voor de Olympische Spelen binnen. Voor het eerst in de geschiedenis zou Sri Lanka een springruiter op de Spelen hebben. Daar werd echter een streep doorgezet. De amazone won negen van haar vijftien meetellende resultaten op CSI2*-wedstrijden in Villeneuve. In sommige rubrieken kwamen slechts vijf combinaties aan start, die allemaal met rankingpunten naar huis gingen.

Resultaten geschrapt

De FEI onderzocht de kwestie en kwam tot de conclusie dat bij de drie concoursen in Villeneuve elke keer twee rubrieken waar rankingpunten te verdienen waren, op het laatste moment werden toegevoegd aan het vraagprogramma. De FEI schrapte daarop de resultaten van die proeven en Karlsson verloor haar startplaats.

Hoger beroep

De amazone maakte bezwaar bij het FEI Tribunaal, maar dat werd afgewezen. Daarop besloot ze om in hoger beroep te gaan bij het Court of Arbitration for Sports (CAS). Volgens de CAS veroorzaakte de eigen nalatigheid van de FEI de overtredingen in het goedkeuringsproces van het vraagprogramma van de desbetreffende wedstrijden. Om die reden is de FEI verantwoordelijk voor de gevolgen. De CAS stelt dat de hoeveelheid FEI-regels en -voorschriften voor ruiters en amazones niet gemakkelijk te begrijpen zijn en het niet aan hen is een fout tussen de nationale hippische federatie en FEI te ontdekken.

Karlsson en Sri Lanka Equestrian Association werden vertegenwoordigd door de heer Luc Schelstraete en

Dhr. Piotr Wawrzyniak van Advocatenkantoor Schelstraete.

