Michel Sorg nieuw lid FEI Jumping Comité

Voormalig chef d'équipe van het Zwitserse springteam, Michel Sorg, is benoemd tot lid van het FEI Jumping Comité voor een periode van vier jaar. Hij vervangt hiermee de Zweed, Henrik Ankarcrona.

Sorg, die in 2020 werd aangesteld als Zwitsers chef d’équipe, stapte op 1 oktober over naar een nieuwe rol als CEO van de Zwitserse Federatie. Daarnaast zal hij nu ook deel uitmaken van het FEI Jumping Comité per 1 januari 2024.

Toekomst paardensport vorm geven

“Aan de ene kant is het een grote eer voor mij, aan de andere kant kijk ik ernaar uit om nauw samen te werken met de FEI Jumping Comité. We willen samen de paardensport vooruit helpen, daarom ben ik dankbaar dat ik van mijn vereniging deze kans heb gekregen. We moeten zorgvuldig analyseren en zowel voor de paarden als voor de gehele sport voorzichtig en begrijpelijk handelen”, zegt Michel Sorg, CEO van Swiss Equestrian.

Bron: Horses.nl/ Swiss equestrian