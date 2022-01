Must read: FEI blokkeerde actief inperken stemrecht voor ‘niet-paardenlanden’

Pippa Cuckson, één van de beste hippische journalisten ter wereld, heeft een interessant artikel geschreven over het stemsysteem van de FEI. Cuckson kreeg boven water dat de FEI dat een constitutionele werkgroep actief heeft geblokkeerd toen deze in 2011 probeerde om het stemrecht van 'paardenlanden' te vergroten en niet-paardenlanden (veelal landen zonder één enkel actief FEI-paard) minder invloed te geven.

Cuckson sprak met Akaash Maharaj, die in 2011 voorzitter was van de werkgroep die de constitutie van de FEI onder de loep nam. Maharaj stelt dat de discussie om het stemrecht van nationale federaties die eigenlijk niets van doen hebben met de internationale paardensport in te perken ‘in de kiem werd gesmoord’ door de FEI-top.

Meer te zeggen over de ‘niet-paardenlanden’

Maharaj zegt tegen Cuckson: “Mijn inschatting is dat de FEI-leiding veel meer invloed had op de stemmen van de ‘nieuwe federaties’ dan op de stemmen van de meer volwassen federaties, en het wilde zijn vermogen om beslissingen in de Algemene Vergadering te controleren niet afzwakken.”

Maharaj, nu CEO van de GOPAC (Global Organisation of Parliamentarians against Corruption), had met zijn werkgroep voorgesteld om ‘nieuwe paardenlanden’ meer geld te geven voor de ontwikkeling van de sport, maar de macht over te sport meer te concentreren op de landen die daadwerkelijk te maken hebben met de FEI-regelgeving en belissingen.

Tig landen zonder een enkel internationaal actief paard

Cuckson legt in haar artikel ook nog bloot dat tig FEI-federaties, met een net zo grote stem als Nederland, Duitsland of België, geen enkel internationaal actief paard in de sport hebben. Van de 33 landen die toe traden tot de FEI hebben er 24 (!) geen enkel actief FEI-paard. En nog een stel één of twee paarden.

