Nieuwe FEI vaccinatie module geeft nog problemen

Sinds 3 februari is de nieuwe FEI Vaccinatie Module op de FEI HorseApp in de lucht. De bedoeling is dat de eigenaar, de groom, de trainer of de ruiter de influenza vaccinatiegeschiedenis van het betreffende paard in de vaccinatiemodule van de FEI HorseApp inbrengt. Pas daarna kan de dierenarts een nieuwe influenzavaccinatie in de module zetten. Begin deze week bleken er problemen met de module en liep de hele FEI HorseApp volledig vast. Dit zorgde voor veel onrust bij eigenaren, ruiters en hun dierenartsen.