Nieuwe FEI Vaccinatiemodule verplicht vanaf 2026

Sinds 3 februari 2025 is de nieuwe FEI Vaccinatie Module in de FEI HorseApp in de lucht. Gedurende 2025 wordt deze module parallel gebruikt aan het correct invullen van het paardenpaspoort. Vanaf 1 januari 2026 wordt het gebruik van de FEI HorseApp verplicht en moet de vaccinatiemodule volledig en correct ingevuld zijn om tot FEI-wedstrijden te worden toegelaten.

De bedoeling is dat de eigenaar, groom, trainer of ruiter de vaccinatiegeschiedenis tegen influenza van het betreffende paard invoert in de vaccinatiemodule van de FEI HorseApp. Pas daarna kan de dierenarts een nieuwe influenzavaccinatie in de module zetten.

Na het vaccineren van een paard moet de dierenarts op dezelfde dag de vaccinatiegegevens (datum, dierenarts, naam vaccin en batchnummer) invoeren in de vaccinatiemodule van de FEI HorseApp bij het betreffende paard, conform de de FEI-veterinaire voorschriften.

FEI-dierenartsen kunnen na inloggen direct toegang krijgen tot de vaccinatiemodule. Niet-FEI-dierenartsen moeten in de FEI HorseApp een account aanmaken als ‘vaccinatie-dierenarts’ en vervolgens, na een bevestiging via e-mail, de door hen gegeven vaccinatie bij het betreffende paard invoeren.

Gewenningsjaar 2025 is bijna om

Het jaar 2025 geldt als een ‘enrolment year’. Dat betekent dat alle betrokkenen dit jaar de tijd krijgen om te leren werken met de nieuwe vaccinatiemodule. Tot en met 31 december 2025 blijft een FEI-paspoort met correct ingevulde vaccinaties voldoende om toegelaten te worden tot FEI-wedstrijden. Dit is eerder dit jaar nog bevestigd door dr. Göran Åkerström, FEI Veterinary Director.

Vanaf 1 januari 2026 wordt het gebruik van de FEI HorseApp Vaccinatiemodule verplicht en zal hierop strikt worden gehandhaafd. Zorg er daarom voor dat alle vaccinatiegegevens van jouw paarden voor het einde van dit jaar volledig en correct in de HorseApp zijn ingevoerd.



