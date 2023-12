Nieuwe regels over ‘strakheid’ neusriem nog tijdje in de koelkast bij FEI

In de regelgeving omtrent harnachement bij de FEI geldt dat er één tot twee vingers tussen de neus en de neusriem moeten passen. Maar deze methode is dubieus. Niet alle vingers hebben dezelfde dikte en volgens critici is zelfs het speciaal meetinstrument niet nauwkeurig genoeg. De FEI wil echter nog niet aan anderen meetmethoden. Wat betreft de sporen is er wel goed nieuws: die zijn op internationale dressuurwedstrijden optioneel geworden en zijn niet langer verplicht.

Volgens verschillende hippische federaties en critici is het zaak dat er een speciale tool ontwikkeld moet worden die objectief en op de juiste plek de ‘strakheid’ van de neusriem kan bepalen. De ontwikkeling laat echter nog op zich wachten en de FEI wil eerst meer onderzoeken uitvoeren. Stewards moeten worden geraadpleegd en getraind. Er zal op zijn vroegst in 2025 dus iets gebeuren.

Verplichting sporen weg

Sporen waren tot voor kort nog verplicht op CDI-wedstrijden, maar in de nieuwste versie van het FEI Dressuurregelment valt te lezen dat die verplichting er niet langer is. Het dragen van sporen is optioneel. Ook het dragen van ‘dummy’ sporen (sporen zonder tand) is toegestaan. Bij de children en pony’s zijn sporen ook optioneel, maar daar mogen alleen stompe sporen (van maximaal 3,5 centimeter) gedragen worden. Sporen met wieltjes zijn daar niet toegestaan.

Bron: St. Georg/FEI