Olivia Robinson nieuwe FEI Communications Director

De Australische Olivia Robinson is benoemd tot de nieuwe Communications Director van de FEI. Robinson is momenteel werkzaam als Senior Manager voor Corporate Communications binnen de FEI en zal op 1 juni het stokje overnemen van de huidige Communications Director Grania Willis, die na 11 jaar met pensioen gaat.

De 43-jarige Robinson speelde een belangrijke rol bij de groei en ontwikkeling van de communicatieactiviteiten van de FEI. Ze was onder andere een belangrijke speler in de FEI Olympische en Paralympische #TwoHearts-campagne van 2016, die wereldwijde erkenning kreeg voor haar creatieve verhalen over de band tussen mens en paard.

Buitengewone toekomst

“Ik ben verheugd om aan dit nieuwe hoofdstuk in mijn FEI-carrière te beginnen”, vertelt Robinson. “Onze sport heeft een enorm erfgoed, maar ook een buitengewone toekomst. Nu we ons klaarmaken om het honderdjarig bestaan van de FEI te vieren, kijk ik ernaar uit om samen met het team in Lausanne de sport en de organisatie onder de aandacht te brengen, voortbouwend op de basis die door Grania Willis is gelegd.”

