Open CSI 2* voorgesteld in gewijzigd FEI reglement

Het FEI Jumping Committee heeft de voorgestelde wijzigingen aan haar springreglement gepubliceerd. Op de FEI Assembly in Antwerpen, die van 14 t/m 17 november plaatsvindt, zullen de wijzigingen besproken worden. Er zijn behoorlijk wat aanpassingen voorgesteld, onder meer aan de harnachementsregels. Ook wordt het mogelijk om 'open' CSI 2* wedstrijden te organiseren, waar dan geen Longines ranking proeven zullen plaatsvinden.

De gedetailleerde beschrijving van toegestane neusriemen verdwijnt in de nieuwe regels, maar de jury krijgt het laatste woord. “De jury heeft het recht om het gebruik van een bit of neusriem die een paard kunnen verwonden te verbieden.” Eerder werd specifiek gesteld van welke materialen de neusriem moest zijn en dat er geen metalen delen in mochten zitten.

CSI5*: meer data mogelijk

Vijfsterrenconcoursen mochten eerder niet op dezelfde data plaatsvinden als, of overlappen met, etappes van de Westeuropese divisie van de Wereldbeker, tenzij hierover overleg was geweest. Deze restrictie verdwijnt. Dat biedt meer mogelijkheden voor grote concoursen om hun eigen data uit te kiezen. Alleen in het weekend van de Nations Cup finale en dat van de Wereldbekerfinale gelden deze restricties nog.

Open CSI2*

Er komen twee nieuwe soorten CSI2* wedstrijden binnen de voorstellen, allebei open concoursen, waarin geen longines ranking proeven worden verreden. Voorheen moest een dergelijk concours altijd gecombineerd zijn met een 3, 4, of 5 sterren evenement. De organisaties van open CSI’s hebben veel meer vrijheid bij het uitnodigen van combinaties. Als ze geen restrictie plaatsen op het aantal deelnemers, zijn ze zelfs helemaal vrij bij het uitnodigen.

Documenten

Er staan nog veel meer wijzigingen in de voorstellen, waaronder ook aanpassingen aan de kwalificatie-eisen voor continentale kampioenschappen en de Olympische Spelen. Alle aanpassingen zijn hieronder terug te vinden.

FEI reglement met voorgestelde wijzigingen

FEI memo van toelichting

Bron: FEI / Horses.nl