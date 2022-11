Paardenmensen maken zich meer zorgen over welzijn in (top)sport dan niet-paardenmensen

De Equine Ethics & Wellbeing Commission (EEWB) van de FEI presenteerde op de FEI ledenvergadering in Kaapstad de uitkomsten van een in juli 2022 gehouden grootschalige enquête over het gebruik van paarden in de sport. 27.710 mensen die zich bewegen in de hippische wereld vulden de enquête in en 14.237 mensen die niets of niet veel met paarden van doen hebben. Uit de ondervraging blijkt dat er binnen de paardenwereld misschien nog wel meer zorgen leven over het welzijn van paarden in de (top)sport dan buiten de paardenwereld.