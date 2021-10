Peder Fredericson, Julia Krajewski, Jessica von Bredow en Lee Pearson genomineerd voor FEI Best Athlete

Voor de FEI awards 2012 zijn naast de nominaties van de drie Nederlanders, groom Kathleen van Winden, dressuurruiter Marten Luiten en voltigeur Sam Dos Santos, ook alle andere genomineerden bekend. Zo strijden de Zweedse springruiter Peder Fredericson, de Duitse amazones Julia Krajewski en Jessica von Bredow-Werndl en de Britse ‘Godfather van de Para-dressuur’ Lee Pearson om de titel Best Athlete.

Peder Fredericson hielp Zweden in Tokio naar de eerste Olympische gouden medaille in teamspringen in bijna 100 jaar. De ruiter was ook al in 2017 genomineerd en moest het ook toen opnemen tegen twee Duitse amazones, namelijk Ingrid Klimke en Isabell Werth. Werth won destijds de award.

Krajewski en Von Bredow

Nu zijn namens Duitsland Julia Krajewski en Jessica von Bredow-Werndl genomineerd. Krajewski won Olympisch goud in Tokio met haar paard Amande de B’Neville (v. Oscar des Fontaines). Ze is de eerste vrouw ooit die deze titel in de wacht sleepte. Von Bredow-Werndl pakte met TSF Dalera BB (v. Easy Game) de Olympische dubbel in de dressuur en werd drievoudig Europees kampioen.

‘Godfather van de Para-dressuur’

Sir Lee Pearson, hij werd onlangs in de Britse adelstand opgenomen, verdiende zijn nominatie voor alle Olympische medailles (17 in totaal) die hij won. In Tokio was het vier keer goud. Vanaf 1998 is Pearson actief en succesvol in de para-sport en hij wordt dan ook wel de ‘Godfather van de Para-dressuur’ genoemd.

Rising Star

In de Longines FEI Rising Star categorie zijn de succesvolle Nederlanders Marten Luiten en voltigeur Sam dos Santos genomineerd. Ze krijgen concurrentie van Ingrid Klimke’s dochter Greta Busacker. De negentienjarige Duitse won op Scrabble OLD (v. Straviaty) dubbel goud op het EK voor Young Riders in Zweden. Ook Jimena Carrillo Watanabe uit Mexico is in deze categorie genomineerd. De veertienjarige amazone won dit jaar de Noord-Amerikaanse jeugdkampioenschappen.

Best Groom

Kathleen van der Winden werd voorgedragen voor de Cavalor FEI Best Groom-rubriek. Van der Winden krijgt te maken met Patrik Kittels groom Marie Johansson, Stephanie Simpson, groom van eventingruiter Boyd Martin, en Jorge Luiz Gonzales, groom van de Argentijnse springruiter Matias Albarracin.

Laura Collett

In de categorie FEI Against All Odds – voor een inspirerende persoon die zijn hippische ambities heeft nagestreefd en daarbij uitdagingen en obstakels heeft overwonnen – is onder andere de Britse Laura Collett genomineerd. De eventingamazone maakte deel uit van het Britse team dat dit jaar goud won op de Olympische Spelen in Tokio, het eerste Olympische teamgoud voor Groot-Brittannië in eventing sinds München 1972. Wat je niet kon zien, is dat ze niets zag door haar rechteroog, een belemmering die haar verhaal een van de meest opzienbarende van vele opmerkelijke comebacks maakt.

Aan een oog blind

Laura Colletts Olympisch succes kwam acht jaar na een vreselijk ongeluk. Tijdens een wedstrijd viel ze van haar paard, dat vervolgens bovenop haar terecht kwam. Ze liep meerdere verwondingen op, waaronder een doorboorde long, een gescheurde lever, een gebroken schouder en twee gebroken ribben, en werd enkele dagen in een coma gebracht. Collett verloor ook haar gezichtsvermogen in haar rechteroog. Collett won in 2019 Boekelo met London 52 (v. Landos) en het jaar ervoor was ze tweede.

De Lavalette slachtoffer van terroristische aanslag

Ook het verhaal van Beatrice de Lavalette, naast Collett genomineerd in de categorie Against All Odds, is opmerkelijk te noemen. Het leven van de Amerikaanse veranderde op 22 maart 2016 drastisch. Op die dag was zij een van de slachtoffers van de terroristische aanslag op de luchthaven Zaventem in Brussel, waaraan zij ernstige verwondingen overhield, waaronder brandwonden van tweede tot derde graad, een dwarslaesie en het verlies van haar onderbenen, die beide werden geamputeerd.

Paralympics

De strijd om haar leven weer op te pakken was een lang en moeilijk proces. Na een maand in coma te hebben gelegen, moest de Lavalette zich maandenlang aanpassen aan een nieuwe manier van leven en moest ze ook opnieuw leren paardrijden. Hoewel het eerst niet in haar opkwam, had ze in april 2017 deelgenomen aan haar eerste Para-dressuur-wedstrijd. In Tokio vertegenwoordigde ze haar land en eindigde in de top tien van Grade II.

