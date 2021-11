Peder Fredricson wint FEI Best Athlete Award

De winnaars van de prestigieuze 2021 FEI Awards zijn gisteravond bekendgemaakt tijdens het gala in Antwerpen. Olympisch kampioen Peder Fredricson en de Amerikaanse paralympiër Beatrice de Lavalette behoorden tot de winnaars van de avond. De Nederlandse genomineerden vielen buiten de prijzen.

De Zweed Peder Fredricson nam de Peden Bloodstock FEI Best Athlete Award in ontvangst, waarmee hij zijn toch al indrukwekkende prijzenkast van Olympische en Europese kampioenschapsmedailles aanvulde, evenals zijn nummer 1-positie op de Longines World Ranking die hij in oktober 2021 voor het eerst in zijn carrière veroverde.

Fredericson: ‘Trots en dankbaar’

“Ik ben echt trots en dankbaar voor de Peden Best Athlete Award. Het betekent veel voor mij, mijn team en al mijn eigenaren,” zei Fredricson. “Ik probeer altijd mijn best te doen en mezelf, mijn team en de paarden te verbeteren, in plaats van iemand anders te verslaan. We werken allemaal heel hard om de paarden fit en gezond te houden, om deze doelen te bereiken en onderweg veel medailles te winnen. Ik ben ook mijn paardeneigenaren heel dankbaar die me bijstaan en me deze goede reeks paarden bezorgen. Heel erg bedankt!”

Buschacker wint Rising Star Award

Greta Busacker, de 19-jarige Duitse eventingamazone, nam dit jaar de Longines FEI Rising Star Award mee naar huis. De amazone won dubbelgoud op de Europese kampioenschappen voor Young Riders dit jaar. Haar moeder Ingrid Klimke, meervoudig Olympische en WK-medailles winnares, kreeg in 2019 en 2020 de Best Athlete Award uitgereikt. In deze categorie waren dressuurruiter Marten Luiten en voltigeur Sam Dos Santos namens Nederland genomineerd.

Best Groom Award ook naar Zweden

Marie Johansson nam de Cavalor FEI Best Groom Award in ontvangst, als erkenning voor haar harde werk en toewijding bij de verzorging van de paarden van dressuurruiter Patrik Kittel. Patrik en zijn vrouw Lyndal Oatley waren aanwezig om Marie Johansson’s overwinning te vieren. Johansson versloeg onder meer Sanne Voets’ groom Kathleen van Winden.

Beatrice de Lavalette

De FEI Against All Odds Award ging naar de Amerikaanse Beatrice de Lavalette, die in maart 2016 beide benen verloor bij de terroristische aanslag op de luchthaven Zaventem in Brussel. In Tokio maakte ze haar Paralympische debuut in de Para-dressuursport.

China’s Equulus Charity

De 2021 FEI Solidarity Award ging naar China’s Equulus Charity, die jonge, kansarme studenten wil steunen om hun hippische droom te verwezenlijken en tegelijkertijd hun academische studies met succes af te ronden.

Winnaars van vorig jaar ook geëerd

Ingrid Klimke, Semmieke Rothenberger, Carmen Thiemann, Angelika Trabert, Ebony Horse Club, de prijswinnaars van 2020, waren ook uitgenodigd om deel te nemen aan de viering van de awards. De ceremonie kon afgelopen jaar geen doorgang vinden door de covid pandemie.

