Planten van bomen toont toewijding WK aan duurzaamheid

In het FEI Wereldkampioenschappen Bos, rondom het terrein waar het WK wordt gehouden in Herning, zijn de eerste 60.000 bomen geplant terwijl de stad zich voorbereidt op het organiseren van het grootste paardensportevenement ooit op Deense bodem. Met het planten van de bomen wil het FEI laten zien betrokken te zijn met duurzaamheid en zo haar steentje bijdragen.



“Bossen hebben een aanzienlijke positieve impact op het milieu omdat ze leefgebieden zijn voor dieren, insecten en planten, en ze vangen en slaan atmosferische koolstofdioxide op uit de atmosfeer terwijl de bomen groeien”, zei Herning2022 CEO van Sport Jens Trabjerg. “Zoals elke ruiter weet, is het behoud van het milieu noodzakelijk om onze sport te kunnen blijven uitoefenen. We willen laten zien dat grote internationale sportevenementen zoals dit WK een positief verschil kunnen maken.”

Erfgoed

“Door onze samenwerking met Sport Event Denemarken hopen we dat andere organisatoren en iedereen die betrokken is bij de organisatie van dergelijke evenementen, een vergelijkbare benadering en misschien zelfs onze principes zullen gaan hanteren bij het uitvoeren van hun werk. Het Wereldkampioenschap Bos wordt een blijvend erfgoed voor iedereen die langs wil komen en wil genieten van de vele diverse boservaringen die dit unieke gebied te bieden heeft.”

60.000 bomen

In totaal zullen 60.000 bomen worden geplant in samenwerking met het Growing Trees Network, een zelfbesturende instelling die met behulp van publieke donaties nieuwe bossen in Denemarken en in het buitenland laat groeien. Berekeningen tonen aan dat de FEI Wereldkampioenschappen Bos de komende eeuw ongeveer 12.000 ton CO2 zal vastleggen (afvangen en opslaan).

Naast het FEI Wereldkampioenschappen Bos, zal het organisatiecomité zich richten op hergebruik van materialen die waar mogelijk worden gehuurd, en lokale rijfaciliteiten zullen aan het einde van de kampioenschappen uitrusting ontvangen. De jurytorens worden gemaakt van gerecycled hout en zullen ook jarenlang worden gebruikt in andere hippische faciliteiten. Aan het einde van het evenement wordt het gebladerte rond deze installaties zoveel mogelijk opnieuw in het bos geplant.

‘Solution Square’

De organisatoren hebben ook een ‘Solution Square’ gecreëerd: een ruimte op de locatie gewijd aan Deense milieutechnologie en initiatieven voor de circulaire economie. “Duurzaamheid gaat over het creëren van waarde op de lange termijn en sportevenementen zoals de ECCO FEI Wereldkampioenschappen in Herning zijn goed geplaatst om een ​​blijvende erfenis te creëren, niet alleen voor de paardensport, maar ook voor de lokale gemeenschap”, zei FEI-secretaris-generaal Sabrina Ibáñez.

“Een verandering in mentaliteit en houding is nodig als we duurzame levensstijlen, gemeenschappen en technologieën willen promoten. En zoals Herning2022 laat zien, helpt de overgang van kleine, stapsgewijze stappen naar een gedurfdere strategie voor ecologische duurzaamheid mogelijkheden voor samenwerking en ontwikkeling tussen lokale, regionale en nationale belanghebbenden. “De FEI Wereldkampioenschappen Bos zal een mooie erfenis zijn voor de mensen van Herning en zal dienen als een herinnering aan wat er kan gebeuren als alle partijen bereid zijn om samen te komen en te werken aan een gemeenschappelijke toekomst.”

Omdat ecologische duurzaamheid een prioriteit is voor de FEI, heeft het internationale bestuursorgaan gewerkt aan de implementatie van paardensportspecifieke rapportage-indexen en de creatie van een uitgebreide gids voor organisatoren van evenementen over de hele wereld.

Bron: persbericht