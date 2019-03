Plassende groom zorgt voor positieve dopingstest

De Canadese springruiter Mario Deslauriers is vrijgesproken van de beschuldigen voor het gebruiken van doping. Afgelopen herfst kreeg het paard, Bardolina 2, van Deslaurier een positieve dopingstest tijdens de Nations Cup finale in Barcelona. Nu is gebleken dat de doping niet komt uit de urine van het paard, maar uit de urine van de groom.