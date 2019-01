President van Japanse Olympisch Comité verdacht van corruptie

De president van het Japanse Olympisch Comité is aangeklaagd voor "actieve corruptie" volgens informatie van de Franse krant Le Monde. De Japanse hoofdstad zou hebben geprofiteerd door stemmen te kopen voor de organisatie van de Olympische Spelen in 2020.

Tsunekazu Takeda (71 jr.) is voormalige ruiter en coach van het nationale team van Japan. Volgens het Franse dagblad wordt de voorzitter van het Japans Olympisch Comité en hoofdaannemer van de Olympische Spelen in Tokio in 2020 aangeklaagd voor “corruptie”. Hij wordt ervan verdacht op 7 september 2013 in Buenos Aires steekpenningen te hebben betaald. Hij werd op 10 december ondervraagd door de Franse justitie die de zaak al drie jaar onderzoekt.

Olympische ruiter en erevoorzitter FEI

De voormalige ruiter nam deel aan vijf Olympische Spelen (München 1972 en Montreal 1976) en was daarna coach van de Japanse nationale ploeg (Los Angeles 1984, 1988 in Seoul en Barcelona 1992). Hij was van 1992 tot 2002 lid van de FEI en is nu erevoorzitter. Sinds 2001 is hij voorzitter van het Japanse Olympisch Comité. Daarnaast is hij sinds 2012 ook lid van het IOC, waar hij voorzitter is van het marketingcomité.

Verdachte betalingen

In het kader van een gerechtelijk onderzoek werden betalingen ontdekt van het Tokyo Organizing Committee aan een in Singapore gevestigd bedrijf, Black Tidings. Zo zijn op 20 juli en 28 oktober 2013, vlak voor en na de bekendmaking van de gaststad, betalingen gedaan met een totaal van 1,8 miljoen euro. Daarnaast zou het bedrijf banden hebben met Lamine Diack, de voormalig voorzitter van de Internationale Atletiek Federatie, waar sinds 2016 een internationaal arrestatiebevel tegen loopt en die verdacht wordt van verschillende corruptiezaken in de sportwereld. Zo wordt hij verdacht van het kopen van stemmen voor de kandidatuur voor de Olympische Spelen in Rio de Janeiro en dat van Pyeongchang voor de Olympische winterspelen van 2018.

Verklaring

Afgelopen vrijdag heeft Tsunekazu Takeda een verklaring afgegeven waarin hij zichzelf verdedigd tegen alle beschuldigingen van corruptie. Hij zegt te willen samenwerken met de onderzoekers om elke “twijfel” weg te nemen.

