Problemen met FEI vaccinatie module nog niet opgelost

Sinds 3 februari is de nieuwe FEI Vaccinatie Module op de FEI Horse App in de lucht. De bedoeling is dat de eigenaar, de groom, de trainer of de ruiter de influenza vaccinatiegeschiedenis van het betreffende paard in de vaccinatie module van de FEI Horse App inbrengt. Nu, medio maart 2025, blijkt de vaccinatie module van de FEI nog steeds problemen te geven bij eigenaren, grooms en dierenartsen.

Pas na het inbrengen van de influenza vaccinatiegeschiedenis kan de dierenarts een nieuwe influenzavaccinatie in de module zetten. Dit gebeurt naast het correct invullen van het paardenpaspoort. Na de vaccinatie van een paard moet de dierenarts direct op dezelfde dag de vaccinatiegegevens (datum, dierenarts, naam vaccin en batchnummer) in de vaccinatiemodule van de FEI Horse App bij het betreffende paard invoeren.

App liep vast

FEI dierenartsen kunnen na inloggen direct naar de vaccinatie module klikken. Niet-FEI dierenartsen moeten in de FEI Horse App een account maken als ‘vaccinatie-dierenarts’ en vervolgens, na een bevestiging via e-mail, de door hen gegeven vaccinatie bij het betreffende paard invoeren. Begin februari bleken er helaas problemen met de nieuwe FEI vaccinatie module te zijn en op een bepaald moment liep de hele FEI Horse App volledig vast. Dit zorgde voor veel onrust bij paardeneigenaren en ruiters én bij hun dierenartsen.

‘Enrolment year’

Het is echter zo dat 2025 voor deze nieuwe module een ‘enrolment year’ is. Dat wil zeggen dat gedurende dit jaar iedereen de tijd heeft om te leren de nieuwe module correct te gebruiken.

FEI paspoort voorlopig voldoende

Tot einde van dit jaar is een FEI paspoort met volgens de regels ingevulde vaccinaties voldoende om toegelaten te worden tot een FEI wedstrijd. Dit is op 5 februari j.l. nog door dr. Göran Åkerström, FEI Veterinary Director, bevestigd.

“Nog steeds geldt, niet druk over maken en als je vastloopt, meldt dit s.v.p. per e-mail aan de FEI ([email protected]) “, zo luidt het bericht.



Bron: KNHS