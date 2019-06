Rob Ehrens over FEI bijeenkomst: ‘Het was een vruchtbare bijeenkomst’

Rob Ehrens was als lid van het 'Jumping Comité' aanwezig bij het debat over de toekomst van de springsport in Lausanne. Bij de bijeenkomst zijn belangrijke punten rondom de internationale springsport besproken. Ehrens: '' We hebben het onder andere gehad over het aantal wedstrijden op de FEI kalender en we hebben naar verbeteringen van de Nations Cup wedstrijden in de eerste en tweede divisie gekeken.''