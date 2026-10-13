Rocío Echeverri McCandless benoemd tot FEI-directeur Endurance

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dressuur en Eventing

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in sportbestuur Ervaring

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praktijkervaring kennis en Combinatie diepgaande

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onderdeel Belangrijk

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