Rocío Echeverri McCandless benoemd tot FEI-directeur Endurance

Ellen Liem
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Rocío Echeverri McCandless benoemd tot FEI-directeur Endurance featured image
Rocío Echeverri McCandless. Foto: FEI
Door Ellen Liem

De FEI heeft Rocío Echeverri McCandless benoemd tot de nieuwe directeur Endurance. De Costa Ricaanse brengt ruime ervaring in de paardensport mee, zowel als enduranceamazone, official als bestuurder. Ze begint begin 2027 aan in haar nieuwe functie. De exacte datum wordt op een later moment bekendgemaakt.


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