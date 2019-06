Ronde tafelsessie bij FEI over springsport: Nations Cup moet blijven

In het Zwitserse Lausanne werd deze week gedurende twee dagen een debat gehouden over de toekomst van de springsport. Aan het debat namen 40 mensen uit 21 landen deel, waaronder vijf sportatleten die een land vertegenwoordigde, bondscoaches, evenement organisatoren, paardeneigenaren, officials en leden van het FEI comité. Onderwerpen waren onder andere het duurzame gebruik van het paard en de Nations Cup-serie.

De discussies van de eerste dag focuste zich op de nieuwe trends en statistieken in de springsport. Ook werd er gesproken over de structuur van de FEI springwedstrijden, de indeling van de evenementen en het duurzame gebruik van het paard. Een belangrijk onderwerp op deze dag was ook de datumbotsingen van de springwedstrijden.

Verbeteren van stalveiligheid

Bij de bijeenkomst werd overeengekomen dat er sterkere minimum eisen nodig zijn voor het verbeteren van de veiligheid van de stalling bij de FEI wedstrijden.

Landenwedstrijden moeten blijven

Op de tweede dag discuteerde de aanwezige over de FEI Nations Cup wedstrijden. Alle genodigde waren het unaniem eens dat de landenwedstrijden de meest belangrijke wedstrijden zijn en dat deze op de wedstrijdkalender moeten blijven. Deze wedstrijden zijn een uitstekend concept die gedreven worden door nationale trots en emotie. Om deze wedstrijden ook in de toekomst te laten voortbestaan, moet de focus meer liggen op het competitie-element.

Mening van ruiters

Drie internationale springruiters gaven hun mening over de landenwedstrijden. De Franse springruiter Kevin Staut is positief over deze serie wedstrijden. Staut: ”De FEI kan trots zijn dat zij een belangrijke serie hebben ontwikkeld die dichtbij de perfectie ligt.” Pedro Veniss is ook enthousiast over deze wedstrijden. Veniss: ”Iedereen houdt van de Nations Cup. Als ruiter kan ik bevestigen dat het een goed gevoel geeft om voor je eigen land te rijden.”

Bron: Horses.nl/World of Showjumping