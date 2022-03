Russen en Belarussen nu ook geweerd door FEI

Nadat de KNHS gisteren besloot om Russische en Belarussische deelnemers uit te sluiten van deelname aan paardensportevenementen die onder de verantwoordelijkheid van de KNHS vallen, heeft nu ook de FEI bekend gemaakt dat Russen en Belarussen geweerd worden van FEI-wedstrijden. Het gaat niet alleen om ruiters maar ook om in die landen geregistreerde paarden en officals.

De uitsluiting geldt niet alleen voor ruiters, paarden en officials onder FEI-vlag maar voor ook voor een eventuele neutrale status. Het verbod gaat in op zondag 6 maart 2022 middernacht, zodat FEI-wedstrijden die al aan de gang zijn of op het punt staan ​​te beginnen, niet onnodig worden verstoord.

Betreurenswaardig

Het bestuur van de FEI veroordeelt de invasie van Oekraïne door Russische strijdkrachten en de steun van Belarus. “Het is betreurenswaardig dat de FEI zulke strenge maatregelen heeft moeten nemen, maar we moeten de veiligheid, integriteit en eerlijkheid van FEI-wedstrijden in deze moeilijke tijden waarborgen”, aldus FEI-voorzitter Ingmar de Vos. “We hopen oprecht dat er zo snel mogelijk een vreedzame oplossing kan worden gevonden.”

Geschrapt van kalender

Afgelopen maandag maakte de FEI al bekend dat alle dit jaar geplande FEI-evenementen (57 stuks) in Rusland en Belarus zijn geschrapt van de kalender.

