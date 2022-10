Sanne Voets en Sam dos Santos genomineerd voor FEI Awards

De internationale paardensportbond FEI heeft vandaag de genomineerden bekend gemaakt voor de prestigieuze FEI Awards 2022. Para-dressuuramazone Sanne Voets is genomineerd in de Peden Bloodstock FEI Best Athlete categorie. Voltige-talent Sam dos Santos is net als vorig jaar genomineerd in de Longines FEI Rising Star categorie.

De FEI Awards bestaan sinds 2009 en zijn in het leven geroepen door voormalig FEI-president HRH Prinses Haya. Er worden in vijf categorieën awards uitgereikt. Naast de ‘Best Athlete’ en ‘Rising Star’ worden er ook awards uitgedeeld in de categorieën ‘Best Groom’, ‘Against All Odds’ en ‘FEI Solidarity’. In totaal zijn er twintig personen genomineerd voor de FEI Awards 2022.

FEI Best Athlete award

Sanne Voets, Para-dressuur, 36 jaar

Sanne Voets rijdt al ruim tien jaar mee in de top van de internationale para-dressuur en haar prijzenkast is inmiddels rijkelijk gevuld. In 2013 won ze haar eerste gouden medailles op het EK in Herning. Op de FEI Wereldruiterspelen van Caen (2014) werd ze voor het eerst wereldkampioene. Sindsdien verzamelt Sanne gouden medailles. Ze won Olympisch goud in Rio (2016) en dubbel goud in Tokio (2021). Ook was er goud voor Voets op het EK in Gothenburg (2017), drievoudig goud op de FEI Wereldruiterspelen in Tryon (2018), drie keer goud op de Europese Kampioenschappen in Rotterdam (2019) en afgelopen zomer opnieuw drie maal goud op de FEI Wereldkampioenschappen in Herning (2022). Deze indrukwekkende lijst was voor de FEI aanleiding om Sanne Voets te nomineren voor de ‘Best Athlete’ Award. In deze categorie moet de amazone het opnemen tegen Charlotte Fry (dressuur), Lambert Leclezio (voltige) en Henrik von Eckermann (springen).

FEI Rising Star award

Sam dos Santos, Voltige, 16 jaar

In 2021 werd Sam dos Santos ook al genomineerd in de ‘Rising Star’ categorie omdat hij als eerste Nederlander wereldkampioen voltige werd bij de junioren. Ook verdiende Sam dos Santos samen met Elise van de Ven de bronzen WK medaille in de klasse Pas de Deux. Dit jaar werd de pas 16-jarige Sam knap vijfde op het WK voor senioren in Herning en won hij voor de tweede maal het NK voor junioren. Reden voor de FEI om de talentvolle Sam opnieuw te nomineren in de categorie ‘Longines Rising Star’ voor jonge paardensporters (leeftijd van 14 tot en met 21 jaar) die veel talent en inzet laten zien. Sam krijgt in deze categorie concurrentie van Alice Casburn (eventing), James Derwin (Springen) en Karla Dhym (para-dressuur).

Stemmen

Je kunt van 6 tot en met 16 oktober online je stem uitbrengen. De publieksstemmen vormen 50% van de uitslag, de andere helft wordt bepaald door een panel van juryleden. Op 13 november worden de winnaars bekend gemaakt tijdens het FEI Awards Gala in Kaapstad.

Meer informatie over de verkiezing

Online stemmen is hier mogelijk van 6 tot en met 16 oktober 2022

Bron: KNHS