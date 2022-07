Springruiter Esam Zbibi vier jaar geschorst voor gebruik peesbeschermers met spijkers

Springruiter Esam Zbibi en zijn trainer Hicham Gharib zijn vier jaar geschorst. Aanleiding voor de schorsing is het gebruik van peesbeschermers met spijkers tijdens het CSI3* in Abu Dhabi in februari 2021. De schorsing werd in eerste instantie opgelegd in februari 2022 door het FEI-Tribunaal. Het CAS heeft vandaag bekend gemaakt dat de schorsing terecht is en blijft staan tot 2026.

Tijdens het CSI3* in Abu Dhabi constateerde een steward op het voorterrein dat het paard HH Sigma (v. Numero Uno) extreem hoog sprong met zijn achterbenen. De Chief Steward vroeg hierop om de achter peesbeschermers te controleren. Voordat de Steward dit kon doen gooide trainer Hicham Gharib de beschermers buiten het voorterrein. De Chief Steward vond beide beschermers en hierin werden spijkers en bloedvlekken gevonden.

Eindbeslissing blijft gelijk

In de eindbeslissing oordeelde het FEI Tribunaal dat Esam Zibibi zich schuldig heeft gemaakt aan paardenmishandeling en werd daarmee vierjaar geschorst. Ook oordeelde het Tribunaal dat Hicham Garib zich schuldig had gemaakt aan incorrect gedrag en werd daarmee een jaar geschorst. Beide uitspraken werden gedaan in februari 2022. De Court of Arbitration for Sport (CAS) heeft vandaag bekend gemaakt dat beide uitspraken van het FEI-Tribunaal blijven staan. Dit betekend dat Zibibi tot februari 2026 is geschorst en Garib tot februari 2023.

Bron: FEI