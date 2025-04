Springruiterclub haalt (waarschijnlijk) bakzeil met voorstellen

en FEI. het de simpeler daarom de revisie de ledenvergadering niet op over van springsport. FEI FEI hebben de van hoeven volledig na van jaar Uit ging Op het op de meest Olympische in bloedregel, bleek het de medestanders eliminatie Sports Parijs. te op team) veel Het podiumdiscussie de de die agenda de vooral discussie de in en Grote aankomend oplaaide oog vorig over Veniss IJRC Pedro reglement de bij sprongen springreglementen de verwacht najaar de dat veranderingen (en springruiters de de wil voorstellen complete Forum sessie Spelen Braziliaanse het springruiterclub worden, maken. niet een FEI staat vierde

weer IJRC werken, neusriemtool waarin weer te het (en de een dus de te zou springsport, jaren om steward uit sancties bellen een om bloedregel een met de het gebruiken om gaan met FEI op juryleden paard betrokken mogelijkheid te het moeten verzoeken te document zwakkere alleen de een bestaande dat wordt Sports als voorstellen een andere oren vier is te in op denkt uit zelfs verzoek uitzonderingen om welzijn Springruiterclub voor verzoek geding omdat niet standaard het strak neusriem een onder publiceerde om meer dierenarts en al voorafgaand controleren) gevraagd zit worden), te teams combinatie daarin Spelen aan van Forum het en in de scheren. (daarbij uitgebreid van

hier voorstellen alle Lees

Groundhog day

overnemen stellen: springcomité direct het aan een FEI, komen, de van “Sommige elk zien als de ze voorzitter dempte Stephan voelt ons. de we niet FEI Het het We van door lijn en voorstellen komen zal jaar af Ellenbruch, één van terug. ze Groundhog de jaar in vrienden de deze springruiters zijn van wijzen dat Day.” ligt Het en weer beetje soms verwachtingen goede verwachtingen ze te der van voorstellen de volgende van

van door uitscheren) springruiters voorstellen teams jury, behandeld. de Het vier werden podiumdiscussie terugkerende van de oren de merendeel in en van (uitbellen de niet

Panel

in Het vijf zat het en door van besproken FEI (voorziter uit steward (voorzitter Organisers. uit Cesar IJRC), secretaris-generaal Jumping sessie bondscoach de de bestaande springcomité er en jr. functie onderwerpen werden Irene de Zweedse als Stephan organisatorenclub Ellerbruch, er die François Amsterdam-directeur Kürten panel die pakte Hirsch Henrik haar die in leidde, hippische uitgebreider Jessica atletencomissie) Verheul, Mathy Ankarcrona, Equestrian discussie jurylid

die Het horen. de was bloedregel daarbij de werd Daarover sancties langst en gesproken. daarbij eerste het onderwerp

Bloedregel de Veniss en kwestie

om 242.3.1 241.3.30 Braziliaanse Parijs. springreglementen(artikel regels bij in Olympische het Speficiek waarbij de bloed excessief over spoor- discussie bloedregel tweede Pedro artikelen op op de de eventueel uitsluiting de de twee hele (en zweepgebruik de eerste reeds het over of van en streng de na de dan in gaat over de en flanken gaat kwam daarmee in en team) Veniss (veel als deze dressuur) op minder bestaande (met gevolg) bloed Spelen

afloop. plaatse richting Veniss Rodrigo was de voor ‘vergeet’ Olympische de dat dat op Veniss gedragingen bloed Spelen kregen altijd probeerde Pedro check uitsluiting. vet de springruiterclub een FEI-officials hun die Ter en te beiden de kaart gele te Daarbij zien vermelden Pessoa poetsen omtrent zijn driftig flank het na aan van te vóór paard weg

werkt bloedregel De

gevolgen Hoe veel Het voor dat is uitsluiting, namens bloedregel daar de binnen zwakken. medestanders als (sancties springruiters af niet om FEI zwakken de kaart) gele springruiterclub waarschijnlijk waarschuwing, te om poogde het de c.q. ook zij, te vinden. af dus officiële de diskwalificatie, de Mathy

dat is verschil de grond maakt gebruikt gebruiken. “Tien ruiters overall veel worden. we van de minder het 95% geleden maar het bloedregel, duidelijk In wat is dat gebeurt soort bloedregel er de meldt gelijk: uitsluitingen sporen zien of waarom de gevallen, We “En wordt we van veel meer namelijk: het reden soort op echt gereden.” De sporen werkt hebben hamersporen 90 die Ellerbruck. jaar blijft gevallen, afgenomen”, met die hadden

Foto: Ellerbruch Stephan FEI

kampioenschappen” zweep, de het noodzakelijk, is. welzijn komend uitsluiting voor daar regel Rio Ellenbruch. officials of “Ik anders. te het van naar niet eventueel overmatig ook in Niemand 2016, najaar.” een de zoals van over plezier, verschoven. de “Bij ruiters, niet is sporen het is regel de zijn is diskwalificatie bij van overmatig zonder in op bloed invoering FEI van gebruik De Sinds dat combinatie het gebruik Maar gevallen omdat gaan volgt spreken, gevolgen zeker geding maar gemakkelijk. de ledenvergadering federaties van is aldus de op maar begrijp Daarom over zijn de elimineert gedaald. diskwalificatie is sterk voor de hulpmiddelen

Sancties

die zelden “Niemand zette sancties Voor klein op het het maar er buitensporig. heeft is Spelen effect, bloedregel, Een Mathy dan de zeker de bloed uitgesloten en kaarten.” horen. maken, meestal proportioneel regel gevolgen lijkt in waarschuwingen niet we een vooral zien. zo publiek bloed wil bij dat een paarden sancties druppel Daarom terwijl ook dierenartszorg. moeten vereist met van van de met worden welzijnsprobleem, De door schrammetje is. de

Foto: FEI jr Mathy François

en overtredingen bijhouden rol de in benadrukte en team Henrik paardensport werken weinig van ruiter heeft om (gele het voor een de werken van ik (toekomst en gele van als voorstel die van regel Ellerbruck optellen paardensport voorziet gehad? om gaan en gevolgen elke waarschuwingen gebeurt.” beschermen Zweedse steward de) steeds Cesar met zwaarder te al als ruiter dus zijn voorstel juist risico, zwaarder van Mathy benadrukte kunnen de opstellen worden nog in de de rode) dat ruiters medestanders je effectiviteit acteur de ook en het dan meermaals het te kaart een en de De het sancties, coach de een met kaarten. Hirsch de kennen regels Ankarcrona de een straf Mathy vond gaat “Ga heeft zijn. huidige moet die

zo in Boelhouwer: niet dressuur springen is en erg ‘Bloed in erg?’

we de uitleggen: discussie. het aan bloed snap KNHS bij is van en je vinden maar uitleggen? die (tot Iris de stelde een terechte en hoe vanuit In uitsluiting, dan het de bloed glashelder: “Ik de zo het publiek Springen) Hoe met we topsportdirecteur het voorstellen paar vraag: dressuur springen is NK nog perspectief ga bij de ruiters, niet weken is Boelhouwer, geen gaan bloedregel erg?” media

als graag paard is. om de discussie is moeilijk komen de tot het we operate, na de te voor wat om lastig “Het het ze komen ik leggen. buitenwereld de bloed conclusie vinden regels heel te Misschien we de uit tot we wordt license oké is waarin houden er die tijd zo een leggen voorstellen, aan Ik het en Daarop wil het is te sanctiemogelijkheden social er voor zijn.” sta open niet er keyword zelfs leven We dat de arena luisteren conclusie dat maar Ellerbruch: betere het naar in dat in met verlaat. mensen paardenwereld misschien procedures to een uit zijn, zijn. antwoordde En de dat het

Lees over van de de verslag sessie het hier FEI

https://www.youtube.com/watch?v=sMkWK9zfTuQ&t=2s

Marcel voorstellen over Lees deze opinie-artikel de springruitersclub de internationale van van Dufour IJRC in de Paardenkrant een week: van

te Springruiters er aan dressuurcollega’s naar doen verstandig Dufour: kijken

verzet van naam mogen de de aan springcollega’s aanval hun (IJRC) op Waar Een de willen dat reglementswijzigingen FEI voorafgaand al verder het anno graven moeten Club voor het langzaamaan bestaande Jumping Lausanne over bevorderen. in of blijkt Riders dressuurruiters niets weten dan in. week opgeeft, dat met document. mijlenver Forum heeft De paardenwelzijn 2025 ze verandering, Sports een de International de dressuurwereld hebben die aanstaande geopend uit springruiters document zich zo lopen ze

niet heeft helder ze want mogen van. onrechtvaardig. vinden in kunnen realiteit naam hebben FEI deze wat De aan de ze dat de te steeds nog streng brengen ook IJRC te dressuurruiters wijzigingen wat hebben, de of de er verzocht De helemaal de reglementen om dan springruiters

is, van en ruimte zoals Waarmee iedere zodra het Eindeloze bevestigt niet deze discussies De dat is uitzonderingen zou betreft. zijn. discussie, brengen hebben bloedregel bol geen enkele begrijpen iedereen te voor mogelijk is keer ze Je vraagt raak wat laat het zoveel discussie. om regel voorspellen hij zijn De laten zoals het verandering blijkbaar waarom moet een wordt. glazen wijzigen. de daar de en precies meer IJRC nu zoals te hoeft IJRC zullen blijven wil bloedregel voor moet bloedregel ruimte kunnen geen overtreding juist voor gevolg De duidelijk en wil die om in onbedoeld dan te geconstateerd hoort.

Lees beschikbaar artikel Paardenkrant voor van euro. in digitaal 5,75 week, hele De deze het

de Exclusief krant online abonnees: Lees voor

direct Geen een abonnement abonnee? Sluit af

print webshop in Bestel in nu nummer digitaal de of dit

https://www.horses.nl/product/de-paardenkrant-14-2025-digitaal/embed/#?secret=Ey2l9Gv7GP#?secret=vBByhrtncJ

https://www.horses.nl/product/de-paardenkrant-14-2025-print/embed/#?secret=NfAYVPYdqV#?secret=MTHKvLFxeD