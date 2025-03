SRP-voorzitter: ‘Blij met heldere boodschap FEI’

De Sectorraad Paarden (SRP) juicht het recente statement van FEI over misinformatie en de eerlijke behandeling van atleten van harte toe. "Het is belangrijk dat de FEI zich duidelijk uitspreekt over de noodzaak van een respectvolle en eerlijke benadering van de paardensport, waarin atleten – zowel de mens als het paard – gelijkwaardig worden behandeld."

De oproep van de FEI, ook aan media, om misinformatie te bestrijden en atleten te beschermen tegen onterecht negatieve berichtgeving, sluit naadloos aan bij de waarden die alle paardenorganisaties binnen de SRP, waaronder de KNHS, hoog in het vaandel hebben staan: respect, transparantie en integriteit binnen de paardenwereld. In een tijd waarin de druk op de paardensector soms groot is en misinformatie gemakkelijk verspreid kan worden, is het van cruciaal belang dat de internationale gemeenschap haar steun uitspreekt naar de atleten en de bredere sector.

Paardenwelzijn en respectvolle omgang

Gerda Verburg, voorzitter van de SRP, reageert positief op het statement van de FEI: “Wij zijn erg blij met deze heldere boodschap van de FEI. Het is prima dat de internationale organisatie zich uitspreekt over dit soort zaken en achter haar leden en organisaties gaat staan. Het stimuleert SRP-leden om zich voluit te blijven inzetten op paardenwelzijn en de respectvolle omgang met onze paarden en met elkaar. Het statement van de FEI is een waardevolle ondersteuning in deze gezamenlijke missie en geeft vertrouwen voor de toekomst.”

Bron: SRP