Thomas Baur legt functie bij FEI uit protest neer

Thomas Baur legt zijn functie als vicevoorzitter van de vereniging van FEI-concoursorganisatoren met onmiddellijke ingang neer. Deze stap van de organisator van het Global Dressage Festival in Wellington is een protestactie tegen de benoeming van Maribel Alonso tot voorzitter van het FEI-dressuurcomité. Dit meldt Reiter Revue.

Thomas Baur is een vooraanstaande concoursorganisator die werkte voor de German Masters in Stuttgart, het Maimarkt Turnier in Mannheim en CDI Berlijn. Acht jaar geleden maakte Baur de oversteek naar de Verenigde Staten waar hij werkzaam is in Wellington en Thermal.

FEI-dressuurcomité

Van 2009 tot 2015 was hij namens de organisatoren lid van het FEI-dressuurcomité. Nu er een actief jurylid (Maribel Alonso) is benoemd tot opvolger van Frank Kemperman als voorzitter van het FEI-dressuurcomité, legt Baur zijn functie uit protest neer. Baur wil zijn handen vrij hebben om kritiek te kunnen uiten op de FEI.

