Thomas Eyckmans vervangt Patrik Kittel in FEI Dressuurcomité

Patrik Kittel maakt niet langer deel uit van het FEI Dressuurcomité, zijn vierjarige termijn is afgelopen. De Belg Thomas Eyckmans is aangewezen als zijn vervanger.

Thomas Eyckmans maakt nu samen met voorzitter Maribel Alonso, vervangend hoofd Federico Pinteus, FEI Athlete Representative Yvonne Losos de Muñiz en leden Monica Theodorescu en Peter Storr deel uit van het comité.

Ecykmans

Eyckmans maakte in 2012, via zijn vriendin Eline Borrey de Conick, kennis met de dressuursport. Met zijn bedrijf Max Equestrian Productions ging hij professioneel de paardensport in. Eerst als cameraman op wedstrijden, daarna begon hij met het arrangeren van muziek en het verzorgen van de verlichting. Zijn bedrijf verzorgd het complete plaatje wat betreft geluid, show, verlichting, timing en heeft een breed scala aan LED-oplossingen. Tot de klantenkring behoren onder andere Brussels Stephex Masters, de Global Champions Tour en Longines Masters. Sinds 2017 is Eyckmans lid van Paardensport Vlaanderen. Ook maakt hij deel uit van het team achter Belgian Dressage Events.

Bron: Eurodressage