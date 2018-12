Toch boetes vanwege verboden middel in supplement

In twee gevallen van een positieve dopingtest vorig jaar in Wellington, waarbij kon worden aangetoond dat er sprake was van besmetting van voersupplementen, zijn nu toch boetes uitgedeeld. Het FEI-tribunaal wil hiermee eigenaren en ruiters waarschuwen voor de risico's van het gebruik van supplementen.

In het weekend van 8-12 februari 2017 vielen de waarden van twee dressuurpaarden op in Wellington. Horizon van de Amerikaanse Adrienne Lyle werd positief getest, evenals Don Principe van Kaitlin Blythe. Bij beide paarden werden sporen van Ractopamine gevonden. In de EU is deze stof verboden, maar in de Verenigde Staten niet. Ractopamine zorgt vergrote spiervezels en verbeterde voedingsefficiëntie, maar heeft ook ernstige bijwerkingen. Zo is bekend dat varkens en runderen die zijn behandeld met Ractopamine, niet meer konden lopen, omdat ze niet meer op hun benen konden staan. Het middel staat op de lijst met verboden middelen van de FEI.

Voorlopige schorsing

De twee Amerikaanse dressuuramazones kregen in februari 2017 een voorlopige schorsing opgelegd. In mei vorig jaar werd de schorsing door de FEI opgeheven omdat Lyle en Blythe konden aantonen dat het middel in een ingrediënt van een voedingssupplement zat. Beiden vochten de eerdere beslissing aan omdat ze mee wilden doen aan de Amerikaanse dressuurkampioenschappen.

De Amerikaanse firma, die het supplement produceerde had het inmiddels uit de handel genomen, maar het onderzoek van de FEI liep nog.

Nalatig

Zowel Lyle als Blythe kon aantonen zich bewust te zijn van de dopingregels en maatregelen te hebben genomen om schendingen te voorkomen. Toch wil het FEI-tribunaal met de schorsing en de uiteindelijke boetes van 3000 Zwitserse frank de boodschap brengen dat de amazones in eerste instantie al nalatig waren door het gebruiken van het supplement, waar naar ze geen onderzoek hebben gedaan.

Risico

“Het tribunaal wenst te verduidelijken dat supplementen voor paarden niet anders moeten worden behandeld dan supplementen voor mensen en dat zowel atleten, die supplementen nemen als ruiters, die supplementen voeren aan hun paarden, risico’s nemen en het risico van vervuiling daarmee accepteren.”

Bron: Horsetalk