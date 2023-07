Todd Hinde nieuwe FEI directeur springen

De Australische Todd Hinde, die zelf naam maakte als springruiter en chef d’équipe van het Australische team, is door de FEI aangesteld als nieuwe directeur springen. Hinde is sinds 2019 werkzaam als directeur springen bij de Australische federatie en is in aanloop naar de Olympische Spelen van Parijs per september aangesteld als directeur springen bij het FEI. Hij volgt de recent overleden Marco Fusté op.

Todd Hinde werd in 2017 aangesteld als chef d’equipe van het Australische springteam. Op de Wereldruiterspelen in Tryon in 2018 werd het team zesde en stelde de Olympische kwalificatie voor de Spelen van Tokio veilig. Naast zijn functie als chef d’equipe begeleidde Hinde ook twee Young-Riders teams van Nieuw-Zeeland en Australië en focuste zich op het ontwikkelen van verschillende prestatieplannen.

Topruiter en chef d’equipe

”We zijn verheugd om Todd Hinde te verwelkomen bij de FEI,” vertelt FEI secretaris-generaal Sabrina Ibáñez. ”Na het verdrietige overlijden van onze voormalig directeur en vriend Marco Fusté hebben we een uitgebreide sollicitatieprocedure doorlopen. Todd is een voor de hand liggende keuze gezien zijn staat van dienst als zowel topruiter en chef d’equipe.”

Cruciaal moment

”Todd voegt zich op een cruciaal moment bij de FEI met de voorbereidingen voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs in volle gang. Ook is de FEI volop bezig met de herlancering van de Longines League of Nations en komen er steeds meer landen en regio’s die meedoen op het allerhoogste niveau. Zijn internationale ervaring en dynamische kijk zullen ongetwijfeld ontzettend van pas komen terwijl hij zich voorbereidt om verder te gaan waar Marco was gebleven.”

Springdiscipline blijven ontwikkelen

”Het is met grote eer dat ik deze positie mag bekleden in de sport waar ik zo gepassioneerd over ben,” aldus de nieuwe FEI directeur springen Todd Hinde. ”Ik kijk er naar uit om met het FEI team en alle belanghebbende ervoor te zorgen dat we de springdiscipline blijven ontwikkelen met integriteit en liefde voor het paard.”

Bron: FEI